Mrtvo more tuge

Na vest o gašenju e-novina bio sam skeptičan; činilo mi se da je to neka ujdurma uredništva, te da će se posle tog najavljivanog dana D, 22. jula 2016, nastaviti sa radom sa nekom novom zajebancijom. Onda su počela da stižu oproštajna pisma saradnika, ali me ni to nije uverilo. No, kako su vesti bile sve ozbiljnije, i sam sam shvatio očigledno: zbog 55.000 evra izgubljenih u tužbama, jedan medij prestaje sa radom.

Šta su sve članovi redakcije mogli sa 55.000 evra – da kupe stan u Mladenovcu, presele se u negde u Latinsku Ameriku ili Afriku, pokrenu ozbiljan industrijski posao bilo koje vrste, kupe hektare zemlje na Fruškoj Gori i gaje jabuke, i ko zna šta još, ali da kurvinski ućute o onome što ih tišti. I to što tišti njih, tišti i ostale medije u Srbiji, a koliko vidim ni u ostalim zemljama regiona nije bolje. Samo je malo ko spreman da iskreno analizira političku problematiku, poslovne manire našeg podneblja, mentalitet, palanački duh i slične mehanizme kojima se i dalje održava osmanlijsko-provincijska sablazan u našem narodu.

A to je ono što su e-novine na satiričan način radile: istrajno i uporno su vodile borbu sa avetima fašizma, ljudske gluposti, snobizma, pohlepe i opšteg licemerja. Ne mogu da se setim da je još nekome u regionu ovo uspelo u takvoj meri. Ne mogu reći ni da sam zdušno podržavao u vrednosnom smislu sve ono što e-novine pišu, čak sam vrlo često bio protiv iskazanih stavova. Ama, posle bitke svi su generali, pa sad neću nikome da držim časove. Uspeh ove ekipe je što je samoosnovana, sa malobrojnim ljudskim i materijalnim kapacitetom godinama uspevala da nervira sve „velike igrače“ naše sedme sile, političke elite i budale, kojih naravno, imamo koliko hoćeš.

I ne zaboravimo, kada niko nije hteo da vam objavi neki polemički ili književni tekst, jer ne duvate u tikvu mediokritetstva, mogli ste da pošaljete mejl e-novinama znajući da će se i vaš glas negde čuti.

Pa, kao što reče Zoran Radmilović u Radovanu III – „jebeš kulturu, daj da vidimo kakvo će vreme biti“, a mi se nadovezujemo – pa da zaplivamo u ovom mrtvom moru tuge.

