Šetam kao zombie

Photo: mc.rs Najpoznatiji bračni par opozicione Srbije: Saša i Roćko, 2 organa, 1 mozak, 2 platice

Da mi je neko juče rekao da će se portal e-novine ugasiti u petak, u to bih pre poverovao nego u priču Rodoljuba Šabića, nežnije polovine Saše Jankovića, ombudsmana koji voli da se u Njoftim për media (priopćenja za štampu) predstavlja kao “Organ”. U intervjuu za horror-tabloid “Scream” (hrvatski: KRIK), jedini preživeli član koalicije DOS, Rodoljub Šabić, za kojeg se više niko ne seća iz koje je stranke potekao davne 2000. godine, opisuje najstrašnije trenutke Vučićeve diktature pre izložbe “Necenzurisane laži”…

Photo: Danijel Šivinjski Ja šetao, kad odjednom Savamala: Uzbuđeni Šabić opisuje krik redakciji Krika

Strašna priča počinje konstatacijom tzv. novinarke Screama koja otkriva bizaran detalj: Rodoljub Šabić za rušenje u Savamali saznao je slučajno – tokom jutarnje šetnje.

Ako možemo da kontempliramo scenario, Šabić se tako slobodno šeta Beogradom. Hoda polako, gleda ispred sebe, da li ga prati UDBA ili je ljubomorni Saša Organ unajmio detektiva. Gde hoda Šabić? Hoda ulicama, klima glavom građanima koji mu se dive i pitaju ga: “Je l’ da da ste vi naš poverenik za informacije?”, a on se skromno smeši i nastavlja da hoda.

Jutro je. Sunce udarilo na zapećak neba i ukralo oblak pod stidljivim zracima. Hoda Šabić s rukama na leđima, sve misleći da mu je lisice stavio Saša Janković, wannabe predsednik Srbije. Poverenički se osmeh raširio na Rodoljubovom licu, kako i ne bi; sutra će plata, svega 5.400 evra u državnoj službi. Nisu to nikakve pare, teši sebe Rodoljub mišlju Bojane Maljević. Još je jebano jutro. A, onda: nekako je saznao za Savamalu. Srušili neke raspadnute kuće.

„Skoro nije bilo tako zastrašujuće situacije. To je neshvatljivo”, još drhti Šabić pred novinarkom Dojčinovićevog Screama, sećajući se jeze morning after. Šuti Rodoljub, tko mu je javio. I da li mu je netko javio, da nije naslutio; ipak je on Poverenik, on sluti, on zna unapred.

Recite nam, Rodoljube, šta se onda desilo, pita prestrašena držačica Krikovog mikrofona: “Da se ja nisam oglasio, ne bi pisnuli”.

Kako beše ona reklama: kad je teško – Šabić. Da se on nije oglasio, čitava bi zemlja ućutala, Srbija bi utihnula, Vučić bi zanemeo, ne bi se ni cvrkut ptica čuo. Ta moć, taj power – da se ja nisam oglasio… da ja nisam pustio glas, da ja nisam kriknuo; Šabiću, Betmenu!

Pokušavajući da bude Koeljo Habjanović Đurović, Šabić se pita, onako, filozofski: “Da je Beogradom prošetalo 30 ljudi s crnim maskama na glavi i palicama u rukama i da nikog nisu pipnuli, samo da su prošetali mašući palicama – to bi trebalo da nas digne na noge, zar ne?”



Photo: mc.rs Svi hoće da ubiju Šabića: Otkazale mu kočnice, zaglavilo mu se kvačilo, prete mu preko Sexotelegrama, plaši se ze sebe, ali još više za njegovog Sašu Jankovića

Moji e-novinari znaju jedno pravilo; onaj tko na kraju rečenice napiše “zar ne”, dobija otkaz. Zašto, pita se Rodoljub? Zato, Šabiću, jer kad napišeš “zar ne?”, time pozivaš ljude da se slože sa svakom tvojom laži, tvrdeći da je to nešto sa čime će se svako složiti. Da ti objasnim, povereniku, budući da šetaš uzalud, a da ne razmišljaš: kad Olja Bećković počinje svoj monolog rečima “Opšte je poznato…” ili “Svi znaju…” ili “Smatra se”, odmah znaš da neko masno pravoslavno laže.

Baš kao i ti, tojest vi: “To bi trebalo da nas digne na noge, zar ne?” Ne, ne bi trebalo da nas digne na noge samom činjenicom da me teraš da se dignem na noge. Ovo nije naredba za slaganje, već za intervju. Hej, Stupid, rekla bi Bojana Maljević.

Photo: mc.rs Šabić, scenarista: Napisao sam tužnu priču o mom ljubavnom životu i prodao Bojani Maljević za tv seriju u čak 3 nastavka

Ne znam, Šabiću, na kojim ste kućnim drogama, ali ovo miriše na preprženi tamjan: “To je direktna asocijacija na fašiste. Ako ovo prođe, sledeća faza je da nas biju po kućama.“

Ovi koji su rušili te fucking straćare nemaju pojma ni sa čim, samo s parama; oni ni znaju šta je fašizam ili nacionalsocijalizam, oni znaju samo za pare. Boli ih qurac za ideologiju.

Ali, priznajem, Šabiću, šampion ste za Greatest Shits u julu mesecu kad svi drugi portali opstaju, a naš se bez ljubavi gasi; kažete – “Ako ovo prođe, sledeća faza je da nas biju po kućama.“ Zašto da samo biju po kućama? Zar nije prikladnije da nas kolju, ubijaju, spale, što vam Saša Janković nije smislio neku literarniju paralelu od mozgalica Draže Petrovića?

Koliko vidim, prošlo im je – ali nešto ne čujem da biju po kućama? Ili kod vas u braku sa Sašom Jankovićem ima tuče i nasilja, pa porodičnu svađu pretvarate u politički problem?

Čekao sam samo kad ćete početi da pričate o pretnjama; svi ste vi meta, hoće da vas ubiju, plašite se, ne hodate, zemlju ne dodirujete. Opišite najstrašnije!

Krik-novinarka krikom užasa piše: Nekoliko dana nakon Šabićevog oštrog komentarisanja rušenja u Savamali, upućene su mu pretnje da će se, ukoliko nastavi da „zabada nos u ovaj slučaj“, susresti sa fantomkama.

Ludo hrabri Šabić, otporan na svake pretnje, otvorio je dušu pred ženom iz Screama otkrivajući duboki horor: „Pre sedam, osam godina sam imao dve saobraćajne nesreće pod vrlo neobičnim okolnostima. Dva puta su mi na službenom automobilu otkazale kočnice. Rađeni su valjda nekakvi vanredni pregledi kako bi se utvrdio uzrok kvara, za koje ja nikada nisam dobio izveštaj“.

Dakle, Šabića pokušavaju, bez uspeha, da ubiju još pre sedam, osam godina. Tko bi se setio tačno koje godine; zar sve godine za Šabića nisu kao u filmu “Godine opasnog življenja”.

Ako vidite da Šabić jutrom hoda obodima Savamale – bežite.

Dolaze da vas biju po kućama.

* E-novine se od Rodoljuba opraštaju prigodnom pjesmom "Little Lies" grupe Fleetwood Mac. Nadamo se da će mu netko, budući da Šabić ne zna nijedan inozemni jezik, prevesti makar naslov. Hej, poradovala bi se Bojana Maljević!