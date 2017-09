Milutin Nemanjić, uzor današnjim pedofilima

Photo: Stock

Na optužbe koje su protiv njega iznijeli dječaci na sudu, episkop Pahomije se branio da je u pitanju zavjera "albanskog lobija"! Kad se suoče sa svojim zločinima, episkopi Srpske crkve se okreću provjerenom utočištu šovinizmu i sijanju mržnje prema drugim nacijama

PEDOFIL IGUMAN ILARION (JOVAN) MIŠIĆ

Duboki su korijeni pedofilije u Srpskoj crkvi. Sežu unazad 700 godina, do Milutina Nemanjića. Milutin koji je vizantijskoj princezi Simonidi, kako kaže Vladimir Corović "pokvario matericu" kad je imala osam godina, danas je uzor pedofilima u kleru Srpske crkve, činjenice tako govore.

U Srpskoj crkvi danas postoje pedofili među visokim klerom, kao što su: episkop vranjski Pahomije (svjetovno Tomislav Gačić), iguman Ilarion (svjetovno Jovan Mišić), episkop Vasilije (svjetovno Ljubomir Kačavenda), tu je i pop Milovan Đokić i sigurno ih ima još, ali nijesu primjećeni od javnosti.

Posvjedočeni pedofil Srpske crkve je bivši iguman manastira Hopovo Ilarion Mišić. List "Danas" je u avgustu 2007. pisao: "Odlukom Okružnog suda u Novom Sadu bivši iguman fruškogorskog manastira Hopovo osuđen je 2006. godine na godinu dana zatvora zbog bluda nad maloletnicima. Sudski postupak pokrenut je 2001. godine, kada ga je optužnica teretila da je te godine u Dvorskoj bašti u Sremskim Karlovcima navodio na blud maloletne dečake čija su imena navedena u optužnici. Zbog pritužbi dečaka da im 'neki čika Jova daje novac da rade neke stvari, roditelji su pratili, uhvatili i pretukli Jovana Mišića i obratili se vladiki sremskom Vasiliju. Od kraja 2001. godine, kada je podignuta optužnica, do nastavka procesa 2005. godine Mišić se samo jednom pojavio na sudu, 2003. godine, kada je tražio izuzeće sudije. Posle podizanja optužnice vladika sremski Vasilije smenio ga je s mesta starešine manastira Hopovo, a potom se u medijima govorilo da je otišao u manastir Mileševa, kao i u manastir Svete trojice pored Pljevalja u Crnoj Gori." (Poništena kazna igumanu Ilarionu, "Danas", 6. avgust 2007).

U istom članku "Danas" je pisao: "Vrhovni sud Srbije poništio je kaznu od godinu dana zatvora bivšem igumanu fruškogorskog manastira Hopovo Ilarionu (Jovan Mišić), koja je izrečena zbog bluda nad maloletnicima. Ta odluka je doneta pošto je Vrhovni sud prihvatio razloge njegovog branioca Ilije Radulovića za obaranje presude jer 'nije ni vođen postupak protiv njegovog branjenika'."

Povodom oslobođanja ovog pedofila od strane Vrhovnog suda Srbije, ministar pravde Srbije Dušan Petrović tražio je razriješenje sedam sudija, ali: "Veliko personalno veće Vrhovnog suda nije prihvatilo zahtev ministra pravde Dušana Petrovića da razreši sedam sudija zbog postupanja u slučaju Ilarion, protiv koga je zastareo postupak za seksualno zlostavljanje maloletnika, već je kao kaznu za taj propust izreklo opomene većini sudija. Kako 'Blic' saznaje, Veliko personalno veće razmatrajući zahtev ministra za razrešenje troje sudija Vrhovnog suda oslobodilo je odgovornosti Dragomira Milojevića i Predraga Gligorijevića, a trećem sudiji Miroslavu Cvetkoviću izreklo je opomenu." (Sudije kažnjene samo opomenom zbog slučaja Ilarion, "Blic", 19. novembar 2007. godine).

PEDOFIL VLADIKA PAHOMIJE (TOMISLAV) GAČIĆ

Beogradski "Blic" je u novembru 2007. prenosio pisanje neđeljnika "Vranjske", Imena žrtava nijesu navođena, samo inicijali. Jedna od žrtava episkopa vranjskog Pahomija je kazivala: "Vladika je ubrzo ušao u moju sobu i odjednom me zagrlio. Stavio je glavu ispod mog vrata. Ve ć sam namestio krevet, ali vladika je počeo da razvlači dvosed, smeškajući se, uz reči: 'Ti si, ovako, malo puniji, pa bi mogao malo bolje da se raskomotiš.' Rekao sam mu: 'Neka, bolje ovako za jednog, mogu i tako da spavam' ispričao je M.T.

Dečak je međuvremenu posumnjao da je vladika uzeo ključ od vrata sobe. Posle petnaestak minuta, svedočio je dečak, vladika je samo u donjem vešu ponovo ušao u njegovu sobu i legao u krevet pored njega.

Rekao mi je da ne može da spava, i da želi da porazgovaramo. Tada je počeo da me pipa i pita ovo i ono. Branio sam se i odgovarao, a onda sam ga zamolio da me ostavi pošto sam umoran, a i ne želim da se nešto dogodi. Posle pipkanja i maženja, vladika mi je predložio da se 'družimo'. Ja sam to odbio. Tada je on izašao iz sobe i nešto kasnije opet se vratio. Palo mi je na pamet da ga nečim udarim. Ali, kako? Mi smo vladiku doživljavali ka svetinju. Rekao sam mu: 'Molim vas, preosvećeni, bolje izađite iz sobe. Ja, eto, shvatam da možda niste ni vi krivi što to radite. Eto, mogu da to sakrijem, da ne govorim nikome, ali ostavite me na miru' ispričao je M.T." (Vladika polunag u dečakovoj sobi, "Blic", 7. novembar 2007).

Photo: nadlanu.com Slučaj koji je pravosuđe zataškalo: Vladika Pahomije

Još jedno svjedočenje protiv Pahomija: "Sada kada se setim, ne mogu da spavam. Kad je došao obnažen u sobu, kad me terao da mu okrenem leđa, da ga masiram ispod pupka, bio sam potpuno paralizovan. Sećam se njega nagog kako leži, ustaje, ide tamo-amo, dolazi do mene i pokušava da me pipa, dok ja bežim. . . Kada mi je rekao da ga masiram, ja sam ga masirao otpozadi u predelu ramena... Posle toga on je ustao, okrenuo se prema meni, zagrlio me obema rukama u predelu slabina i počeo da ljubi u obraze i usta. On je meni govorio 'ljubi i ti mene i nije me puštao. Ja sam držao zatvorene usne. Okrivljeni je pokušao da me uhvati za polni organ u trenutku kada je skinuo mantiju, pa i posle toga. Ja nisam dozvolio okrivljenom da me pipa svedočio je M.K, o događaju kada ga je vladika Pahomije pozvao u svoje odaje." (Zbog Pahomija sam hteo da skočim sa terase, "Blic", 8. novembar 2007).

Na optužbe koje su protiv njega iznijeli dječaci na sudu, episkop Pahomije se branio da je u pitanju zavjera "albanskog lobija"! Kad se suoče sa svojim zločinima, episkopi Srpske crkve se okreću provjerenom utočištu šovinizmu i sijanju mržnje prema drugim nacijama!

U oktobru 2011. godine "Blic" je objavio članak u kojem je pojašnjeno kako se vladika Pahomije izvukao od odgovornosti: "Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je danas da je prethodna vlada 'svesno zataškavala' slučaj protiv Tomislava Gačića, odnosno vladike vranjskog Pahomija. Vladika Pahomije je optužen za seksualno zlostavljanje.

Da li je to bilo po nečijem nalogu ili ne to u ovom trenutku nije bitno. Svesno je, po nalogu, taj preclmet u potpunosti zastareo i tu sad više ne može ništa da se uradi - rekao je Homen za televizuju B92. On je kazao da je ministarstvo isplatilo štetu oštećenim dečacima koje je, po optužnici, Pahomije primoravao na bludne radnje, iako mu (vladiki) nije presuđeno. Vladika Pahomije, bio je optužen da je u prostorijama Vranjske eparhije, gde je vrhovni sveštenik, primoravao četvoricu dečaka, polaznika škole za sveštenike pri eparhiji, na bludne radnje. Proces protiv vladike Pahomija počeo je 2003. godine u Opštinskom sudu u Vranju, a u aprilu 2005. godine, odlukom Vrhovnog suda, preseljen je u Niš. Postupak pred niškim Opštinskim sudom počeo je iznova, četvorica oštećenih dečaka ponovo su davali iskaze pred sudom, a do kraja suđenja, u martu 2006. godine, nastupila je apsolutna zastarelost za dva krivična dela, iz 1999. godine i 2000. godine." (Homen: Prethodna vlada svesno zataškavala slučaj protiv Pahomija, online "Blic", 10. oktobar 2011).

Photo: spc.rs Služba svetoj Pedofiliji: Episkop Pahomije

A u maju 2013. "Blic" je pisao o novim Pahomijevim "podvizima": "Sa intimnim prijateljem iz Grčke L. M. učestvovao je u protivprirodnom bludu nad maloletnicima iz Fudbalskog kluba Soko prilikom njihovog boravka u Grčkoj na letnjem raspustu. Ovaj klub je formiran u Vranju pod pokroviteljstvom Eparhije vranjske, piše u dokumentima koje o vladici Pahomiju godinama vode srpske bezbednosne službe. U tim dokumentima stoji i da grčki novinar Hristos Kuzulis tvrdi da ima podatke o homoseksualnim aktivnostima Pahomija, kao i da je episkop Artemije ucenio Pahomija kompromitujućim materijalima o seksualnim skandalima. Vladika Pahomije je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice bogoslova u poznatoj 'aferi Pahomije'. Međutim, zbog opstrukcije suda dva slučaja su zastarela, a dva su odbačena zbog 'nedostatka dokaza'." (Pahomije bludničio nad dečacima i u Grčkoj, online "Blic", 10. maj 2013)

U istom članku Blica data je i izjava vladike bačkog Irineja: "Vladika bački Irinej izjavio je juče povodom objavljivanja dosijea episkopa SPC u 'Blicu' da u demokratskom društvu nije normalno da se mediji pozivaju na tajna policijska dosijea protiv pojedinaca. Tu se radi ili o zloupotrebi ili je policija imala razloge da pojedine Ijude drži u prismotri rekao je vladika Irinej. Na okruglom stolu o odnosima SPC i države episkop bački je dodao da ne treba prejudicirati nečiju krivicu ako još nije utvrđena. On je dodao da je velika neozbiljnost i neodgovornost svih koji su tome doprineli, a naročito novinara koji se time bave."

Vladika bački nije osudio pedofila Pahomija, već novinare koji su objavili informacije do kojih su došli! Pedofiliju među svojim klerom Srpska crkva ne vidi kao problem. Opstrukcija o kojoj "Blic" piše, vršena je iz tadašnje vlade Srbije na čijem je čelu bio Vojislav Koštunica.

PEDOFIL I SILOVATELJ POP MILOVAN ĐOKIĆ

U martu 2014. beogradski "Kurir" je objavio: "Pop me je silovao u crkvi, a još dvaput je pokušao da me napastvuje. Bio je pijan, pretio mi je da nikome ne smem da kažem šta mi je radio, a onda mi je dao blagoslov. Pričao je da sam pametna devojčica i da se poštenje ceni, ali mi je naglasio da držim usta zatvorena... Ovo je juče u potresnoj ispovesti za Kurir ispričala V. P. (13) iz Pločica kod Kovina, koju je, kako se sumnja, silovao seoski pop Milovan Đokić (56). Ceo slučaj otkriven je kad se maloletnica požalila tetki, posle čega su njeni staratelji, baba Regina S. i deda Stojan S., nasilnika prijavili policiji. Sveštenik Đokić je uhapšen, a nakon saslušanja, na kojem je negirao sve što mu je stavljeno na teret, određen mu je pritvor." (DEMON U MANTIJI: Ovo je pop koji je silovao dete i tražio da ga oralno zadovolji?!, online "Kurir", 21. mart 2014)

Ovo su objavili i mnogi drugi mediji.

*Nastavak feljtona u četvrtak, 6. avgusta