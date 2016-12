Život posle smrti

Photo: Stock

Umesto suza i zahvalnosti, dozvolite, najbolji e-čitaoci, da budem otvoreno kriptičan; ako je 22. jul Dan e-smrti, doći će valjda Dan kad ćemo, nadamo se, vaskrsnuti pod nekim novim imenom. Obostrano poverenje jeste moje lično uverenje da ćemo se uskoro, za nekoliko meseci, opet sresti. Fucking sharper then ever! Yours, Luković.

Zamrznuti glavni urednik e-novina, oproštajna poruka, skoro pa oporuka, vaskolikom čitateljstvu, 22. jul 2016. godine, na Dan smrti e-novina