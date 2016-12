Srbijančenje e-novina

Photo: pecat.co.rs

Žao mi je, recimo, što u svojim kritikama nisam više pažnje posvetio kulturnoj politici E-novina. Ali, ako internet arhiva E-novina ostane dostupna i posle 22. jula, ona će svedočiti o egzaktno profilisanom i borbenom konceptu antisrpskog delovanja u kulturi. Na primer, u navodno književnokritičkoj rubrici Vladimira Arsenića, za književnost koja se objavljuje u Srbiji koristio se gotovo isključivo izraz „srbijanska književnost“ (ovde, ovde, ovde i ovde) – u skladu sa već uočenom politikom „srbijančenja“, to jest svođenja srpskog samo na „srbijansko“. To „srbijansko“ kod Arsenića najčešće je poprimalo obrise kultur-rasističkog nipodaštavanja celokupne vredne savremene srpske književnosti, zbog čega smo kod njega čitali o „opštem jadnom stanju u koje je zapala srbijanska književnost“, o „kliničkoj smrti srbijanske književnosti koja sada živi na aparatima“, o tome kako je „za srbijansku književnost nesvojstvena sistematičnost i brižljivost, kao i fabularnost“, kao i o tome da „srbijanska književna scena nije normalna“. Naravno, ta nihilistička ocena najčešće se odnosila na dela značajnih srpskih pisaca, pogotovo na one književnike koji su svesni značaja kulturne tradicije sopstvenog naroda, recimo na Gorana Petrovića ili na Vladimira Kecmanovića, čiji su polit-nekorektni i regionalno-nekooperativni romani za Arsenića bili „petparačko srbovanje“ i „estetički ćorsokak“ u kome „doista ničega nema“.

Stari komesar ima neprestanu potrebu da se bavi kulturom i književnošću o kojima nema pojma, jer su mu te oblasti jednostavno nedostupne, pa se bacio na pronalaženje “antisrpskog delovanja u kulturi” na e-novinama, u kritikama Vladimira Arsenića poglavito, demonstrirajući svoju raskošnu nesposobnost da shvati tekst koji je pročitao, tako to biva kad je neko u duši Ranković, a hteo bi da bude bar Đilas, Fond strateške kulture, 19. jul