Svet u kojem se heterofobija smatra bolešću

Rebecca Hendin

Možete li da zamislite stvarnost u kojoj su heteroseksualci marginalizovani u društvu, a homoseksualnost je dominantna? Kratki film Love is All You Need? (Ljubav je sve što ti je potrebno), koji je snimljen prošle godine, prikazuje takav imaginarni svet u kome dominiraju homoseksualne porodice, dok se heteroseksualnost smatra „bolešću“.

Glavna junakinja je strejt devojčica koja živi u okruženju u kome su svi ostali gej. Kada u školi pokuša da uhvati za ruku jednog dečaka, njegov brat i ostala deca je prebijaju. Autori filma navode da je osnovna poruka da ljubav može da promeni svet i prekine diskriminaciju zbog koje pati veliki broj nedužnih ljudi.



Film je posvećen svakom detetu koje je upalo u tamu zbog tuđe mržnje i nerazumevanja. Nikad ne bi trebalo da se osećate loše ili usamljeno zbog onoga što jeste… jedinstveni, glasi poruka na kraju filma.



Scenaro i režiju potpisuje mlada rediteljka iz Los Anđelesa Kim Roko Šilds (Kim Rocco Shields), a uloge tumače Kellan Lutz, Camilla Belle i Abbie Dunn.



Ostvarenje obrađuje i druge važne teme kao što su vršnjačko maltretiranje i samoubistvo, a vredi ga pogledati i zbog iskrene glume i jakih emocija kojima scene odišu.

* Ovaj tekst nastao je kao deo projekta „LGBT razgovori: jačanje zajednice“ koji sprovode E-Novine, a finаnsirа Ministаrstvo kulture i informisаnjа Republike Srbije