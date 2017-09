Tišina, plodno tlo za homofobiju

Izvor: patriotupdate

Način na koji nastavnici i nastavnice reagiraju kad im se učenici i učenice povjere da su LGBT može imati dalekosežne posljedice, a jedna je škotska organizacija za LGBT prava sastavila popis uobičajenih izjava koje bi svakako trebalo izbjegavati u tim situacijama

Prosječan period koji prođe od trenutka kad neka mlada LGBT osoba osvijesti svoju seksualnu orijentaciju pa do onog kad se odluči nekome povjeriti jest tri i pol godine, navodi se u istraživanju organizacije LGBT Youth Scotland, koja je u suradnji sa škotskom vladom izradila priručnik za suzbijanje homofobije u tamošnjim školama.



Nastavnici i nastavnice trebaju imati na umu kako će njihova reakcija prema učeniku/ci koji im se povjeri da je LGBT imati puno veći utjecaj od načina na koji ih podučava nekom školskom predmetu, piše Guardian.



Izbjegavajte izjave tipa “ti znaš da ja nisam gej?”



Stoga su primjeri koji se navode u priručniku doista korisni kako nastavnici/ce ne bi u ključnom trenutku rekli sasvim pogrešnu stvar.



Doista je jako bitno reći LGBT učeniku/ci kako je njihova seksualna orijentacija sasvim normalna, međutim pri tome ne trebate naglašavati kako vi “ne vidite nikakav problem u tome”, jer time stavljate naglasak na sebe. Treba pokazati podršku na način da ih pitate kako se osjećaju, koju vrstu savjeta trebaju i na koji im još način možete pomoći. Možda ste upravo vi prva osoba kojoj se ta mlada osoba povjerila što treba shvatiti kao privilegij. Stoga vam na prvom mjestu treba biti pozitivna reakcija bez predrasuda.



Svakako izbjegavajte izjave tipa “ti znaš da ja nisam gej?”, što može zvučati kao da ne želite da vas smatraju “jednim od njih” što mlada osoba koja je posebno osjetljiva po pitanju vlastite seksualnosti može doživjeti kao neodobravanje.



Radije ih uputite na neku grupu podrške i ispričajte im nešto o gej osobama koje poznajete koje im mogu biti uzori. Svakako im razjasnite kako ih to što su LGBT neće spriječiti da u životu budu sretni i ostvare sve što žele.



Ako se reagira tek kad se zlostavljanje prijavi, škola nikad neće biti sigurno mjesto za mlade LGBT osobe



Zadnje što biste mladoj osobi koja vam se auta trebali reći jest “to je samo faza”. Učenik/ca se sigurno nije samo probudio jednog dana i pomislio/la kako bi eto mogao/la “probati biti gej”. To je najbitnija stvar koja im se događa u životu i ne treba je trivijalizirati ili negirati takvim izjavama.



Nemojte se praviti da znate o toj temi više nego što doista znate, koliko god vam namjere bile dobre. Ako i sami niste LGBT ne pričajte o tome kako znate što osjećaju i ne izmišljajte odgovore na neka ključna pitanja. Priznajte učeniku/ci kako nemate dovoljno znanja i savjetujte ih gdje bi mogli naći odgovore na sve nejasnoće s kojima se muče.



Svakako zadržite ukazano povjerenje i nemojte ih iznevjeriti odajući njihove najveće tajne roditeljima, svojim kolegama ili prijateljima bez njihova pristanka, sve dok ne budu spremni na to.



Osim pravilnog pristupa prema učenicima/cama koje vam se kao nastavniku/ci autaju svakako je jednako važno i samu školu učiniti mjestom gdje su LGBT osobe prijateljski prihvaćene, jer ako se reagira tek kad se zlostavljanje prijavi, takvo okruženje nikad neće biti mjesto u kojem se te mlade osobe osjećaju sigurno.

* Ovaj tekst nastao je kao deo projekta „LGBT razgovori: jačanje zajednice“ koji sprovode E-Novine, a finаnsirа Ministаrstvo kulture i informisаnjа Republike Srbije