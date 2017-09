Izađi i bori se

Izvor: deviantart.net

"Šta sam to krila 16 godina? Ja sam lezbejka. (aplauz) Opirala sam se izgovaranju ovih reči, jer nisam želela da me samo one definišu. Svaki put kada bih u prošlosti razmišljala o outovanju govorila bih sebi da želim da me znaju kao Morganu i samo kao Morganu, a ne kao: "moju prijateljicu lezbejku Morganu", ili: "moju gej koleginicu Morganu". Samo kao Morganu.

"Možda vam je čudno što sam potiskivala istinu tako dugo. Bila sam paralizovana strahom od neprihvatanja. I u ovome, naravno, nisam usamljena. Istraživanje Delojta iz 2013. godine pokazuje da veliki broj ljudi krije neki aspekt sopstvenog identiteta. Od svih zaposlenih koje su anketirali, 61% je izjavio kako su delimično izmenili svoje ponašanje ili pojavu kako bi se bolje uklopili na radnom mestu. Od svih zaposlenih koji su gejevi, lezbejke ili biseksualci, 83% je reklo kako su kod sebe nešto promenili kako na poslu ne bi bili "suviše gej."

* Ovaj tekst nastao je kao deo projekta „LGBT razgovori: jačanje zajednice“ koji sprovode E-Novine, a finаnsirа Ministаrstvo kulture i informisаnjа Republike Srbije